Рабочие места сотрудников корпораций стали дополнять смартфонами

С начала 2014 года число корпоративных клиентов компании «МегаФон» на Урале выросло более чем на 130% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост общих объемов интернет-трафика абонентов в бизнес-сегменте увеличился в 1,5 раза.

«Мы видим тенденцию, когда помимо оплаты услуг мобильной связи и интернета, работодатели все чаще предоставляют сотрудникам девайсы, необходимые для выполнения текущих задач. За прошлый год продажи смартфонов, планшетов, модемов, роутеров корпоративным клиентам «МегаФона» выросли на 90%, сейчас мы видим продолжение этого тренда», - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале Инна Смирнова.

Благодаря высоким скоростям мобильного интернета и надежной сети «МегаФона», в зоне действия которой живет более 90% населения Урала, гаджеты позволяют быстро решать неотложные дела. Смартфоны и планшеты все чаще используют не только для оперативной связи с клиентами вне офиса, но и в качестве навигатора, для проверки почты, отправки заказов.

По данным «Фонда общественного мнения», число пользователей интернета в России за последние 10 лет увеличилось в 16 раз с 4% до 65%. При этом в настоящее время для 18% опрошенных интернет является важным подспорьем в работе.

В настоящее время специалисты оператора отмечают повышенную востребованность в приобретении мобильных девайсов корпоративными клиентам в связи со стартом акции «Оборудование за 1 рубль». Приобрести за 1 рубль можно смартфон MegaFon Optima, смартфон и планшет MegaFon Login 2, 3G и 4G-модемы и роутеры при пополнении счета на сумму от 700 рублей в зависимости от модели устройства и подключении понравившегося тарифа на один год.

Приобрести мобильное оборудование за 1 рубль компании и предприятия могут в центрах обслуживания корпоративных клиентов «МегаФона» в Екатеринбурге по адресу ул.Малышева,122 и в Нижнем Тагиле на пр.Строителей,10. Подробности по телефону 8 800 550-05-55.