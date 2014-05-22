Роль трубопроводного транспорта для экономики России

Помимо того, что трубопроводы гарантируют энергетическую независимость нашей страны, они позволяют снизить транспортные нагрузки на железнодорожный транспорт, тем самым, способствуя увеличению объемов перевозок других не менее важных грузов. Все больше растет протяженность трубопроводного транспорта, совершенствуются технологии, проводится технологическое переоснащение существующих трубопроводных систем, происходит внедрение более совершенных и современных средств управления и связи, модернизируются способы доставки высоковязких и застывающих нефтей и т.д.

Для трубопроводной транспортной системы нашей страны характерны основные черты свойственные всем крупным энергетическим системам. К таковым относятся: неотделимость от других сфер промышленности, географическая распределенность, постоянное совершенствование, развитие и функционирование, многообразность, инерционность. После распада Советского Союза произошло деление объединенной нефтеснабжающей системы на национальные подсистемы. При этом дальнейшее экономические развитие нашей страны не представлялось возможным без снабжения российской нефтеперерабатывающей промышленности сырьем, необходимым для получения нефтепродуктов, без торговли на мировом рынке нефтью и получения иностранной валюты, без приобретения импортного оборудования, материалов и технологий. Развивается сфера производства запорной арматуры: первоклассных задвижек, клапанов, затворов. Самым дешевым и при этом имеющим высокую надежность транспортом для доставки нефти являются магистральные трубопроводы.

На данный момент длина магистральных трубопроводов в нашей стране составляет примерно 220 тыс. км, включая газопроводы – более 150 тыс. км, нефтепроводы - примерно 50 тыс. км. и нефтепродоуктопроводы – около 20 тыс. км. В тоже время на трубопроводный транспорт приходится довольно ощутимая доля превышающего 30% от совокупного объема всего грузооборота. Согласно статистическим данным таким способом происходит транспортировка более 90% углеводородов, а доля нефти в общем объеме грузооборота составляет примерно 40%.