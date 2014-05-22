В Нижний Тагил привезут коллекцию русской народной одежды XIX-XX веков

Посетители уникальной передвижной выставки, впервые приехавшей в Нижний Тагил, смогут увидеть живопись московских художников Ивана Кириллова и Марии Подкопаевой – выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, последователей русской школы реалистической живописи, работающих во всех жанрах.

Особенно проникновенно и сильно в их творчестве звучит тема русской истории. Исторический жанр позволяет художникам вместе со зрителем перенестись и окунуться в прошлое, почувствовать атмосферу давно минувших дней: картины «Выбор невесты», «Уличная сценка XVII столетия», «Крестьянский двор» и т.д.

На выставке представлена уникальная, разнообразная коллекция русской народной одежды XIX-XX вв., собираемая Иваном Кирилловым на протяжении многих лет. Не каждый музей обладает столь полным комплексом одежды, характерным для определённой местности – от обуви до головных уборов, принадлежавших жителям различных губерний и областей дореволюционной России.

Зрители выставки «Русская палитра» смогут увидеть около 20 комплектов одежды Воронежской, Рязанской, Пензенской и других губерний. Самобытные русские наряды, полотенца и платки органично смотрятся рядом с живописными работами, посвященными русскому быту и родной природе рассказывают в музее ИЗО.

Выставка «Русская палитра» открывает для своих посетителей многогранный, удивительный и самобытный русский мир, позволяет ощутить прошлое как что-то живое, запоминается яркой красотой народной культуры.

Но не только русскому наруоду присуща глубокая самобытная культура. Тут, кто выберет туры в Индонезию, цена которых привлекает внимание, может легко в этом убедиться. Эта страна полна арзхитектурных памятников - от дольменов первобытной эпохи до грандиозных храмов.