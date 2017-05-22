26 иностранцев были выдворены на родину из Свердловской области (ФОТО)
22 мая 2017, 11:50Общество
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26 граждан иностранных государств были выдворены на родину из Свердловской области.
Среди лиц, подвергнутых выдворению, граждане Азербайджана, Украины, Узбекистана и даже один гражданин Кубы.
Все они нарушили режим пребывания на территории страны. Например, кубинец оказался немного задержавшимся туристом. С января 2017 года за пределы России из Свердловской области было выдворено 532 иностранца.
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Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области
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