Екатеринбург снова поборется за право провести Expo-2025
22 мая 2017, 17:00Общество
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Уральская столица стала официальным претендентом на проведение «Экспо-2025».
Сюжеты: Екатеринбург
Престижная международная выставка Expo-2025 пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Екатеринбург передал заявку на ее проведение и стал официальным претендентом. Теперь осталось только подать досье города полностью. Уральская столица заявила тему «Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений».
На право проведения Всемирной универсальной выставки Expo претендует также Париж и японский город Осака.
Уральские архитекторы уже разрабатывают концепцию застройки берега пруда на ВИЗе, где планируется разместить выставку, сообщает «РИА-Новости».
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