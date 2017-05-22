Екатеринбург снова поборется за право провести Expo-2025

Престижная международная выставка Expo-2025 пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Екатеринбург передал заявку на ее проведение и стал официальным претендентом. Теперь осталось только подать досье города полностью. Уральская столица заявила тему «Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений».