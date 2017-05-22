Оставшиеся без холодной воды жители Шарташа ждут ремонта на трубопроводе
22 мая 2017, 07:30Общество
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Жители поселка Шарташ остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии.
По мнению жильцов, трубы были повреждены работниками электросетевой организации.
Трубы пока никто чинить не собирается, пишет E1.ru. И это самое страшное для жителей посёлка.
Тем временем, жильцы частных домов запаслись бутылками с питьевой водой. Им сообщили, что территория не принадлежит Водоканалу, поэтому ремонтировать её будут только по заявке собственника. Жители Шарташа находятся в ожидании мер, которые будут приняты по их проблеме.
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