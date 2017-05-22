Оставшиеся без холодной воды жители Шарташа ждут ремонта на трубопроводе

Трубы пока никто чинить не собирается, пишет E1.ru . И это самое страшное для жителей посёлка.

Тем временем, жильцы частных домов запаслись бутылками с питьевой водой. Им сообщили, что территория не принадлежит Водоканалу, поэтому ремонтировать её будут только по заявке собственника. Жители Шарташа находятся в ожидании мер, которые будут приняты по их проблеме.