Свердловчане стали чаще звонить по межгороду

По данным мобильного оператора МОТИВ, с ноября прошлого года количество междугородних звонков увеличилось на 15%. На гребне спроса мобильный оператор предложил жителям Свердловской области новый актуальный тариф «Вся Россия!».

Всего за 300 рублей в месяц пользователи тарифа получают 600 SMS и 600 минут на любые мобильные и городские номера России. При этом после окончания пакета минут звонить на МОТИВ можно совершенно бесплатно.

У меня мама и папа в Челябинске, практически каждый день с ними созваниваемся. Друзьям по видео в Москву, Питер тоже частенько звоню. Поэтому выбирал тариф с Интернетом и минутами по России. И чтобы недорогой был. Это тоже важно делится абонент МОТИВ, Александр.

В тариф также включены 6 Гб Интернета на максимальной скорости. Такого объема спокойно хватит на мессенджеры, соцсети, видеозвонки и видеоролики. Приятно, что после окончания пакета скорость снижается, но Интернет остается безлимитным.

Жители Свердловской области стали чаще звонить по России. А мы предложили актуальный тариф, полностью отвечающий потребностям наших абонентов. Тариф «Вся Россия!» позволит существенно оптимизировать расходы на связь, даже если деловые партнеры или близкие, с которыми вы постоянно общаетесь, живут в разных городах нашей страны Екатерина Хворостова, директор по маркетингу и продажам компании МОТИВ.

Для перехода на новый тариф достаточно набрать на смартфоне *114*56# и нажать клавишу вызова.