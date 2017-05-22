Уникальные разведроты специального назначения появятся в российской армии

Специальные разведывательные роты появились уже в общевойсковых армиях Южного военного округа. В Центральном и Западном округах только началось их формирование. В дальнейшем такие спецподразделения будут созданы в каждой общевойсковой армии, сообщает газета «Известия» .

Уникальные разведроты необходимы в связи с тем, что с помощью беспилотных летательных аппаратов не все цели на земле можно обнаружить. РРСпН будут находить в тылу врага цели и сообщать координаты оперативно-тактическим комплексам «Искандерам» и дальнобойным системам залпового огня «Ураганам», находящимся на службе Российской армии.