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Уникальные разведроты специального назначения появятся в российской армии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уникальные разведроты специального назначения появятся в российской армии

22 мая 2017, 18:10Общество
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