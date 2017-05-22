Уникальные разведроты специального назначения появятся в российской армии
22 мая 2017, 18:10Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минобороны РФ начало создание специальных подразделений для работы в тылу противника.
Специальные разведывательные роты появились уже в общевойсковых армиях Южного военного округа. В Центральном и Западном округах только началось их формирование. В дальнейшем такие спецподразделения будут созданы в каждой общевойсковой армии, сообщает газета «Известия».
Уникальные разведроты необходимы в связи с тем, что с помощью беспилотных летательных аппаратов не все цели на земле можно обнаружить. РРСпН будут находить в тылу врага цели и сообщать координаты оперативно-тактическим комплексам «Искандерам» и дальнобойным системам залпового огня «Ураганам», находящимся на службе Российской армии.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей