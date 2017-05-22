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Вопросы охраны правопорядка во время выпускных вечеров в Свердловской области обсудили на совещании в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вопросы охраны правопорядка во время выпускных вечеров в Свердловской области обсудили на совещании в Екатеринбурге (ФОТО)

22 мая 2017, 14:20Общество
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