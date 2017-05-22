Вопросы охраны правопорядка во время выпускных вечеров в Свердловской области обсудили на совещании в Екатеринбурге (ФОТО)

Сотрудники правоохранительных органов начали подготовку к выпускным мероприятиям, которые будут проводиться в учебных заведениях Свердловской области. Намечен комплекс мер, которые будут предприняты в эти дни.

Тема охраны правопорядка во время этих праздников для школьников обсуждалась на селекторном совещании, в котором приняли участие руководители территориальных ОВД и представитель регионального Министерства образования.

За каждым образовательным учреждением будет закреплен ответственный руководитель из числа сотрудников ОВД. С преподавательским составом будут проведены инструктажи и рабочие встречи.

Все объекты, где будут проходить праздничные мероприятия, проверят на предмет безопасности и защищенности.

Территориальным отделам полиции дано поручение инициировать перед органами местного самоуправления вопрос о запрете на продажу алкоголя не только вблизи учебных заведений, но и мест гуляний.

Фото: Валерий Горелых, ГУ МВД Свердловской области

Помощь в охране правопорядка традиционно окажут дружинники, представители казачества и сотрудники ЧОП, об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в областном полицейском главке работает круглосуточный «телефон доверия»: 8 (343) 358 71 61.