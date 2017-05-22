Выступления кинологов и собаководов, конкурс детского рисунка и полевая кухня: турнир по собаководству пройдёт в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Молодые собаководы смогут продемонстрировать, как у них получается ладить со своим питомцем. Также нужно будет и презентовать своего четвероногого. Это может быть стих или какой-то особый трюк, а может и что-то другое.

Юные участники конкурса «Лучшие друзья» подразделяется на две возрастные категории:

с 6 до 11 лет

с 12 до 16 лет

Они смогут поучаствовать в следующих дисциплиинах:

общий курс послушания;

общий курс дрессировки;

Pitch&Go.

Раздел по защитно-караульной службе для ребят данных возрастных категорий закрыт.

Во время турнира состоится конкурс детского рисунка на «собачью тему». Рисунки можно рисовать и дома, и уже на стадионе.

Работы выставят на всеобщее обозрение прямо на стадионе. Победителей выберут общим голосованием. Если для участия в турнире нужно придти с собакой, то в конкурсе рисунков могут участвовать и те, у кого собаки нет пояснила редакции TagilCity.ru организатор Обатурова Татьяна Юрьевна.

Принять участие в любой дисциплине сможет любой человек с собакой. К вышеперечисленным дисциплинам был добавлен конкурс костюмов.

Турнир начнётся на стадионе «Юность» в 10 часов. Сразу после открытия и построения кинологи с сотрудниками ОМОН проведут показательное выступление рассказала Татьяна Юрьевна.

Для зрителей и участников организуют полевую кухню с кашей и горячим чаем.

Оставить заявку на участие и задать все интересующие вопросы можно по телефону +7 (912) 654-87-87. Регистрация продлится ещё в течение 2 дней.