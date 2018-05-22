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11 миллионов рублей выделено на финансирование отрядов мэра в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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11 миллионов рублей выделено на финансирование отрядов мэра в Нижнем Тагиле

22 мая, 22:00Общество
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