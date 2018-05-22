11 миллионов рублей выделено на финансирование отрядов мэра в Нижнем Тагиле

1035 тагильчан в возрасте от 14 до 17 лет получат возможность заработать. 21 мая комиссия Нижнетагильской городской Думы рассмотрела вопрос осуществления программы «Трудовое лето». Оплата труда несовершеннолетних вырастет в связи с ростом МРОТ. Всего запланировано потратить 11 миллионов рублей на финансирование отрядов мэра.