Ангар для тренировок за 11 млн руб. появится в нижнетагильском лагере «Золотой луг»

На капитальный ремонт тагильского лагеря «Золотой луг» будет выделено 1,8 млн руб. Также на территории лагеря появится ангар стоимостью 11 млн руб. для проведения тренировок.

Лагерь «Золотой луг» отметит в 2018 году свое 60-летие. В текущем году за четыре смены планируется принять в лагере 735 спортсменов.



По словам начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дмитрия Язовских, на капремонт лагеря запланировано выделить 1,8 млн руб. В рамках капремонта отремонтируют корпуса и произведут замену систем водо- и теплоснабжения.



На приобретение инвентаря выделено 1,3 млн руб. Это позволит к открытию лагеря установить два новых комплекса, по 10 тренажеров каждый. Еще 1,8 млн руб. пойдут на монтаж систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.



