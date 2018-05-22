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Новости Нижнего Тагила

Ангар для тренировок за 11 млн руб. появится в нижнетагильском лагере «Золотой луг»

22 мая 2018, 22:55Добавить новость
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На капитальный ремонт тагильского лагеря «Золотой луг» будет выделено 1,8 млн руб. Также на территории лагеря появится ангар стоимостью 11 млн руб. для проведения тренировок.

Лагерь «Золотой луг» отметит в 2018 году свое 60-летие. В текущем году за четыре смены планируется принять в лагере 735 спортсменов.

По словам начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дмитрия Язовских, на капремонт лагеря запланировано выделить 1,8 млн руб. В рамках капремонта отремонтируют корпуса и произведут замену систем водо- и теплоснабжения.

На приобретение инвентаря выделено 1,3 млн руб. Это позволит к открытию лагеря установить два новых комплекса, по 10 тренажеров каждый. Еще 1,8 млн руб. пойдут на монтаж систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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