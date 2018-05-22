Четыре года тюрьмы назначено мошеннице по делу «Бухты Квинс» в Екатеринбурге

«Бухты Квинс»

По данным следствия, с ноября 2010 года по декабрь 2012 года группа лиц, в которой действовала Ассонова, совершила хищение крупной суммы денег, принадлежавшей жилищно-строительному кооперативу. Как пояснили в СК РФ по региону, Ассонова находила фирмы-однодневки, на счета которых по фиктивным договорам она переводила деньги со счетов потребительского ЖСК.



Впоследствии деньги, которые мошенники похитили у пайщиков, были потрачены на личные нужды, рассказали в прокуратуре.





Суд, прошедший накануне в Кировском районе Екатеринбурга, вынес Ассоновой приговор. Мошенница получила четыре года тюрьмы, которые она проведёт в колонии общего режима. Также при вынесении этого решения судья учитывал другой приговор, который осужденная получила в ноябре 2017 года в Сысерти.