+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
день: +13
вечер: +19
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.53 + 5.27
EUR 73.33 + 2.77
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Четыре года тюрьмы назначено мошеннице по делу «Бухты Квинс» в Екатеринбурге

22 мая 2018, 11:00Добавить новость
город,Екатеринбург,мошенничество,прокуратура,Свердловская область,суд,уголовное дело,пайщики,Сысерть,обман
В столице Урала 21 мая вынесен приговор мошеннице Ларисе Ассоновой. Женщину судили за преступные действия со средствами пайщиков «Бухты Квинс».

По данным следствия, с ноября 2010 года по декабрь 2012 года группа лиц, в которой действовала Ассонова, совершила хищение крупной суммы денег, принадлежавшей жилищно-строительному кооперативу. Как пояснили в СК РФ по региону, Ассонова находила фирмы-однодневки, на счета которых по фиктивным договорам она переводила деньги со счетов потребительского ЖСК.

Впоследствии деньги, которые мошенники похитили у пайщиков, были потрачены на личные нужды, рассказали в прокуратуре.

Суд, прошедший накануне в Кировском районе Екатеринбурга, вынес Ассоновой приговор. Мошенница получила четыре года тюрьмы, которые она проведёт в колонии общего режима. Также при вынесении этого решения судья учитывал другой приговор, который осужденная получила в ноябре 2017 года в Сысерти.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Три мошенника похитили 54 млн рублей у пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» в Екатеринбурге
10 мая, 06:35
0 1
Поставщики школьного питания в Екатеринбурге похитили 56 млн рублей
10 мая, 06:05
2 2
Строительная компания «БазисСтройПроект» задолжала работникам 500 тыс. рублей
сегодня, 07:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 27
Подписаться на новости