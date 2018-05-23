Коммунальная битва: жители новостройки в Нижнем Тагиле ищут причины смены УК (ФОТО)

Собственники жилья дома на ГГМ рассказали, что хотят передать управление домом другой компании. Коммунальный скандал затеяли несколько жильцов дома в Нижнем Тагиле.

Пятнадцатиэтажка была сдана в 2017 году. Изначально дом обслуживает коммунальная служба «Мой дом». Жильцы рассказали, что хотят расторгнуть договор с УК и перейти в новую по ряду причин.

20 мая отдельная группа жильцов, не входящая в совет дома, организовала внеочередное собрание собственников жилых помещений.





Перед собранием редакция провела опрос жителей дома о наличии жалоб по поводу некомфортного проживания.





На 15 этаже потеки на потолке, там весной побежало. Светильники в подъезде перегорают постоянно. Вода бежит неравномерно: то холодная, то тут же кипяток. Зимой половина дома замерзала, не было отопления, -- говорят жители дома.

По словам жильцов, в доме не заселено порядка 30% квартир, при этом большинство респондентов ответили, что не в курсе коммунальных дрязг, и их все устраивает.





Какие коммунальные войны? Не знаю, заехали недавно, все устраивает, -- ответил местный житель.

Говорят, у нас есть местные активисты, которые ведут пропаганду за уход в другую УК вместе с собственником из соседнего дома Юрием Гизбрехтом. Его тут многие видели и знают. Мы не участвуем, -- поделился собственник квартиры.

Среди недовольных работой действующей управляющей компании «Мой дом» были люди, которые признали, что многие проблемы идут от застройщика и УК требуются время и ресурсы, для того, чтобы их устранить.





То, что касается воды – было выявлено, что при подведении коммуникаций поставлена труба неподходящего диаметра. Из-за этого перебои с температурным режимом. Проблема с отсутствием ввода в эксплуатацию опломбированных счетчиков тоже понятна: это нужно делать оптом, а у нас половина дома просто не проживают, либо временно приезжают на ремонтные работы. Я не думаю, что другая компания, взяв дом на обслуживание, моментально решит те проблемы, которые возникли при постройке дома. Ну, если только светильники будут менять каждый день, а не раз в неделю, -- поделился один из собственников.

Редакции TailCity.ru довелось своими глазами увидеть подъезд дома. Следы от протекания на потолке 15 этажа действительно были, но старые и сухие. С учетом того, что за час до визита прошла сильная гроза, свежих следов обнаружено не было.



Светильники на этажах работали, однако жительнице удалось найти неработающий светильник и продемонстрировать его редакции.



Редакция связалась с представителями ООО КС «Мой дом». В компании сообщили, что проблемы с протечкой кровли были найдены и устранены. По словам представителя УК, замена перегоревших ламп на площадках производится регулярно.





Кровлю починили буквально недавно, ничего не должно бежать. Эти протечки были в первую весну после постройки из-за таяния снега. Светильники, которые стояли дешевые изначально, то и дело выходят из строя - меняем, если есть заявка от жильцов по мере необходимости. С проблемами водоснабжения и тепла – все серьезнее. Выявили причины – у теплопункта не хватает мощности, чтобы обеспечить всех теплом. На одном теплопункте большая нагрузка: там 4 дома и 2 магазина. Того диаметра трубы, который выходит после насоса - недостаточно. Это не было рассчитано во время застройки. По горячей воде - как только теплоснабжающая организация увеличила объем, все стало нормально. Пока дом на гарантии, мы взаимодействуем с застройщиком, -- сообщил директор ООО КС «Мой дом» Владимир Штанько.

На собрании присутствовали не более 20 человек, при этом в доме 140 квартир. Инициатор собрания не приехал, поэтому легитимность мероприятия остаётся под вопросом. Однако основным активистом за переход в УК «Тагил» был Юрий Гизбрехт, не имеющий собственности в данном доме, а проживающий в соседнем, где также регулярно проводит агитацию за смену УК. Он сообщил, что действует по доверенности от собственника, но предоставить документ не смог, поэтому в голосовании не участвовал.



Помимо собственников, на собрание пришли представители УК «Тагил»: директор Олег Вандышев и юрист компании. Переход именно в эту компанию стоял главным вопросом в повестке собрания. На вопрос журналиста о том, были ли уведомлены о предстоящем собрании представители ООО КС «Мой дом», многие пожимали плечами.

Объясните, почему именно УК «Тагил»? Я хочу уйти от КС «Мой дом», но мне нужен выбор, нужна альтернатива, это не единственная компания в городе, -- заявил один из участников собрания.

Не пойму, что за дичь вообще происходит? Купил тут квартиру детям, бываю редко, но каждый раз какие-то непонятные раздоры. Такое впечатление, что есть заинтересованные лица, которые мутят воду, потому что просто не могут жить спокойно. Дом новый, видимо, в других никогда не жили, -- рассуждал один из собственников, который пришел на собрание.

Присутствующие задавали вопросы, интересовались, какая выгода будет после перехода под управление другой компании.





Если мы будем платить на 59 копеек за квадратный метр меньше, как обещают представители УК «Тагил», то по моим квадратам это получается экономия 25 рублей в месяц, деньги не малые, -- рассуждал житель дома.



Напомним, ранее собственники жилья соседнего МКД начали подозревать УК «Тагил» в нестандартных методах заполучения домов в свое управление через заинтересованных жильцов.