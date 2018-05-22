Крымские писатели посетили Нижний Тагил (ВИДЕО)
22 мая, 22:30Общество
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18 мая в центральной городской библиотеке Нижнего Тагила состоялась встреча с писателями из Крыма Платоном Бесединым и Тихоном Синицыным.
Сюжеты: Нижний Тагил
Писатель Платон Беседин и поэт Тихон Синицын познакомили всех желающих со своими работами. На собрании с читателями писатели дали наставления молодым сочинителям. Завершением визита стала прогулка по живописным местам Нижнего Тагила.
Напоследок авторы из Крыма обещали написать о Нижнем Тагиле, сообщает «Тагил-ТВ».
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