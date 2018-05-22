Магазин «Магнит» будет проверен прокуратурой после падения потолка на женщину
В Екатеринбурге по инициативе прокуратуры города была возбуждена проверка по факту травмирования местной жительницы в одном из магазинов. Напомним, в торговой точке сети «Магнит» на покупательницу 20 мая упала часть потолка.
Проверка была назначена после того, как история со слов очевидцев появилась в средствах массовой информации. Сообщается, что магазин, о котором идёт речь, располагается на улице Бардина.
Сообщается, что женщина, госпитализированная с места происшествия, сейчас проходит лечение дома. Руководство магазина приостановило деятельность заведения.
Специалисты прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента. В частности, они установят, когда был осуществлён ремонт потолочного перекрытия или работы по отделке в магазине. Кроме того, будет найден ответственный за состояние помещений человек. Все представители «Магнита» будут опрошены. Информация о характере травм будет взята из больницы. Затем специалисты примут меры реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.
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