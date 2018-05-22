Магазин «Магнит» будет проверен прокуратурой после падения потолка на женщину

Проверка была назначена после того, как история со слов очевидцев появилась в средствах массовой информации. Сообщается, что магазин, о котором идёт речь, располагается на улице Бардина.

Специалисты прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента. В частности, они установят, когда был осуществлён ремонт потолочного перекрытия или работы по отделке в магазине. Кроме того, будет найден ответственный за состояние помещений человек. Все представители «Магнита» будут опрошены. Информация о характере травм будет взята из больницы. Затем специалисты примут меры реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.