11 миллионов рублей выделено на финансирование отрядов мэра в Нижнем Тагиле

Начиная с 18 мая, в Нижнем Тагиле осуществляется прием в трудовой отряд мэра. 1035 тагильчан в возрасте от 14 до 17 лет получат возможность заработать. 21 мая комиссия Нижнетагильской городской Думы рассмотрела вопрос осуществления программы «Трудовое лето». Оплата труда несовершеннолетних вырастет в связи с ростом МРОТ. Всего запланировано потратить 11 миллионов рублей на финансирование отрядов мэра.
Как сообщает газета «Тагильский рабочий», по традиции будут определены победители в номинациях «Лучший трудовой отряд мэра» и «Лучший участник трудового отряда мэра».