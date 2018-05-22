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Новости Нижнего Тагила

11 миллионов рублей выделено на финансирование отрядов мэра в Нижнем Тагиле

22 мая 2018, 22:00Добавить новость
Начиная с 18 мая, в Нижнем Тагиле осуществляется прием в трудовой отряд мэра. 1035 тагильчан в возрасте от 14 до 17 лет получат возможность заработать. 21 мая комиссия Нижнетагильской городской Думы рассмотрела вопрос осуществления программы «Трудовое лето». Оплата труда несовершеннолетних вырастет в связи с ростом МРОТ. Всего запланировано потратить 11 миллионов рублей на финансирование отрядов мэра.

Как сообщает  газета «Тагильский рабочий», по традиции будут определены победители в номинациях «Лучший трудовой отряд мэра» и «Лучший участник трудового отряда мэра».
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