+14
Свердловская область
Нижний Тагил
+14
ночь: +14
утро: +11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.26 - 1.27
EUR 72.24 - 1.09
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил вошел во вторую десятку рейтинга городов с самым эффективным управлением

22 мая 2018, 23:35Добавить новость
Нижний Тагил,рейтинг,управление,Эффективность,города,эксперты,блоки,экономика
Нижний Тагил вошел во вторую десятку городов РФ с наиболее эффективным управлением. АПЭК опубликовало первый рейтинг эффективности управления в ГО РФ. В исследовании приняли участие 142 эксперта.

Высокие результаты в рейтинге эксперты АПЭК отметили у неявляющихся региональными столицами городов. По мнению экспертов, данные города отличаются высоким развитием промышленности. В этот список вошел Нижний Тагил.

Оценка результатов проводилась по двум блокам: политико-управленческому и социально-экономическому. Оба блока разделены на несколько направлений, оценивающихся по отдельности. Итоговый рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по двум блокам.

Изучение управления в политико-управленческом блоке показало, что в этом списке присутствуют «вторые города» в своих регионах с развитой экономикой, такие, как Нижний Тагил. 

Социально-экономический блок отличается иными результатами, чем результаты в политико-управленческом блоке, зависящего от возможностей и ресурсов городов. Из промышленных центров здесь оказались Нижний Тагил и Магнитогорск.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Свыше миллиарда рублей выделено на ремонт и содержание тагильских дорог
18 мая, 10:00
1 0
17 тысяч деревьев будут высажены в лесу под Нижним Тагилом
16 мая, 14:55
5 0
Бюджет Свердловской области может пополниться на 4,5 млрд рублей
11 мая, 14:35
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 66
Подписаться на новости