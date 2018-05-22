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Нижний Тагил вошел во вторую десятку рейтинга городов с самым эффективным управлением
Сюжеты:
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Нижний Тагил вошел во вторую десятку рейтинга городов с самым эффективным управлением

22 мая, 23:35Общество
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