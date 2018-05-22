Нижний Тагил вошел во вторую десятку рейтинга городов с самым эффективным управлением

Высокие результаты в рейтинге эксперты АПЭК отметили у неявляющихся региональными столицами городов. По мнению экспертов, данные города отличаются высоким развитием промышленности. В этот список вошел Нижний Тагил.

Оценка результатов проводилась по двум блокам: политико-управленческому и социально-экономическому. Оба блока разделены на несколько направлений, оценивающихся по отдельности. Итоговый рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по двум блокам.

Изучение управления в политико-управленческом блоке показало, что в этом списке присутствуют «вторые города» в своих регионах с развитой экономикой, такие, как Нижний Тагил.

Социально-экономический блок отличается иными результатами, чем результаты в политико-управленческом блоке, зависящего от возможностей и ресурсов городов. Из промышленных центров здесь оказались Нижний Тагил и Магнитогорск.