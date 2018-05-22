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Новости Нижнего Тагила

Новый глава Нижнетагильской епархии был представлен пастве на службе в Нижнем Тагиле

22 мая 2018, 06:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,епархия,Нижнетагильская епархия,епископ Евгений,РПЦ,Свято-Троицкий собор,религия,литургия
Верующие жители Нижнего Тагила в ходе Божественной литургии познакомились с новым правящим архиереем - епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением.

20 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила пастве был представлен новый глава местной епархии. Епископ Евгений, ранее возглавлявший Среднеуральскую епархию, 14 мая 2018 года решением Священного Синода РПЦ получил новый титул.

Пресс-служба Нижнетагильской епархии отмечает, что о деяниях епископа Евгения слышали многие прихожане, так как на территории Урала он трудиться на протяжении семи лет. В конце литургии владыка поделился планами на будущее с паствой и представителями СМИ.

Конечно же, нужно сначала познакомиться, помолиться вместе с людьми, а дальше Господь в процессе будет вразумлять. Не сомневаемся, что Он даст добрую мысль и людям, и священникам, и мне, чтобы служение было на пользу и Тагильской епархии, Екатеринбургской Митрополии, в составе которой находится епархия, и всей Русской Церкви, -- сказал епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

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