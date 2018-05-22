Новый глава Нижнетагильской епархии был представлен пастве на службе в Нижнем Тагиле

20 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила пастве был представлен новый глава местной епархии. Епископ Евгений, ранее возглавлявший Среднеуральскую епархию, 14 мая 2018 года решением Священного Синода РПЦ получил новый титул.



Пресс-служба Нижнетагильской епархии отмечает, что о деяниях епископа Евгения слышали многие прихожане, так как на территории Урала он трудиться на протяжении семи лет. В конце литургии владыка поделился планами на будущее с паствой и представителями СМИ.





Конечно же, нужно сначала познакомиться, помолиться вместе с людьми, а дальше Господь в процессе будет вразумлять. Не сомневаемся, что Он даст добрую мысль и людям, и священникам, и мне, чтобы служение было на пользу и Тагильской епархии, Екатеринбургской Митрополии, в составе которой находится епархия, и всей Русской Церкви, -- сказал епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.