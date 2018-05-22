Новый глава Нижнетагильской епархии представлен пастве

Пресс-служба Нижнетагильской епархии отмечает, что о деяниях епископа Евгения слышали многие прихожане, так как на территории Урала он трудится на протяжении семи лет. В конце литургии владыка поделился планами на будущее с паствой и представителями СМИ.

Конечно же, нужно сначала познакомиться, помолиться вместе с людьми, а дальше Господь в процессе будет вразумлять. Не сомневаемся, что Он даст добрую мысль и людям, и священникам, и мне, чтобы служение было на пользу и Тагильской епархии, Екатеринбургской Митрополии, в составе которой находится епархия, и всей Русской Церкви сказал епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.