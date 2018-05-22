Провалившаяся колонка осложнила тушение пожара с погибшими в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Житель микрорайона Новая Кушва в Нижнем Тагиле рассказал о неисправной колонке, находящейся в частном секторе на ул. Моховая. Со слов мужчины, колонка находятся в аварийном состоянии и проваливается под землю, а канализационный люк установлен неправильно, что осложнило пожарным подключение к гидранту.

Вчера пожар был, пожарные не могли подключиться из-за неправильной установки люка рассказал местный житель редакции TagilCity.ru.

В Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила не смогли предоставить оперативные комментарии по данному факту.

Между тем местный житель сделал фотографии, на которых видно, что колонка проржавела, а люк проваливается в землю. Для удобства доступа люк закрыт решеткой, однако тагильчане считают такой способ небезопасным.

За водой ходят дети, они могут провалиться рассказал местный житель.

Редакция TagilCity.ru будет следить за ситуацией.