Провалившаяся колонка осложнила тушение пожара с погибшими в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле тушение пожара с тремя погибшими, произошедшего 21 мая на Новой Кушве, осложнилось неисправностью водозаборной колонки и неправильной установкой люка. Со слов местных жителей, огнеборцы долго не могли подключиться к источнику воды.

Житель микрорайона Новая Кушва в Нижнем Тагиле рассказал о неисправной колонке, находящейся в частном секторе на ул. Моховая. Со слов мужчины, колонка находятся в аварийном состоянии и проваливается под землю, а канализационный люк установлен неправильно, что осложнило пожарным подключение к гидранту.





Вчера пожар был, пожарные не могли подключиться из-за неправильной установки люка, -- рассказал местный житель редакции TagilCity.ru.



В Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила не смогли предоставить оперативные комментарии по данному факту.





Между тем местный житель сделал фотографии, на которых видно, что колонка проржавела, а люк проваливается в землю. Для удобства доступа люк закрыт решеткой, однако тагильчане считают такой способ небезопасным.





За водой ходят дети, они могут провалиться, -- рассказал местный житель.



Редакция TagilCity.ru будет следить за ситуацией.