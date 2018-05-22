+13
Свердловская область
Нижний Тагил
+13
вечер: +19
ночь: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.53 + 5.27
EUR 73.33 + 2.77
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Провалившаяся колонка осложнила тушение пожара с погибшими в Нижнем Тагиле (ФОТО)

22 мая 2018, 12:55Добавить новость
Нижний Тагил,пожар,пожарные,новая кушва,гидрант,колонка,люк,колодец

В Нижнем Тагиле тушение пожара с тремя погибшими, произошедшего 21 мая на Новой Кушве, осложнилось неисправностью водозаборной колонки и неправильной установкой люка. Со слов местных жителей, огнеборцы долго не могли подключиться к источнику воды.

Житель микрорайона Новая Кушва в Нижнем Тагиле рассказал о неисправной колонке, находящейся в частном секторе на ул. Моховая. Со слов мужчины, колонка находятся в аварийном состоянии и проваливается под землю, а канализационный люк установлен неправильно, что осложнило пожарным подключение к гидранту.

Вчера пожар был, пожарные не могли подключиться из-за неправильной установки люка, -- рассказал местный житель редакции TagilCity.ru.


В Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила не смогли предоставить оперативные комментарии по данному факту.

Между тем местный житель сделал фотографии, на которых видно, что колонка проржавела, а люк проваливается в землю. Для удобства доступа люк закрыт решеткой, однако тагильчане считают такой способ небезопасным.

Нижний Тагил,пожар,пожарные,новая кушва,гидрант,колонка,люк,колодецНижний Тагил,пожар,пожарные,новая кушва,гидрант,колонка,люк,колодецНижний Тагил,пожар,пожарные,новая кушва,гидрант,колонка,люк,колодец

 

За водой ходят дети, они могут провалиться, -- рассказал местный житель.


Редакция TagilCity.ru будет следить за ситуацией.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Пожар на трех этажах произошел из-за замыкания проводки в доме на Вые в Нижнем Тагиле
сегодня, 10:35
0 1
28 возгораний и пожаров произошли в Нижнем Тагиле 18 — 20 мая (ВИДЕО)
вчера, 18:15
0 1
Личности троих погибших в пожаре на Новой Кушве в Нижнем Тагиле установлены (ФОТО)
вчера, 15:20
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 175
Подписаться на новости