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Новости Нижнего Тагила

Ремонт крыши Нижнетагильского драмтеатра завершится 11 июня

22 мая 2018, 22:10Добавить новость
Нижний Тагил,драмтеатр,крыша,ремонт,гроза,ветер,подрядчик
Подрядная организация приступила к ремонту крыши Нижнетагильского Драматического театра, которую снесло ветром во время грозы 20 мая. Ремонтные работы продлятся до 11 июня. Крышу на здании театра сорвало над сценой со стороны пруда. Внутренняя отделка не пострадала.

21 мая представители подрядной организации осмотрели здание и составили акт о причиненном ущербе. Вечером в администрации Нижнего Тагила утвердили график и сроки ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, сейчас подрядчик уже приступил к ремонту крыши. Ремонт кровли драмтеатра является приоритетным, и до 11 июня здание должно быть полностью приведено в нормативное состояние.
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