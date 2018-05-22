+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
день: +13
вечер: +19
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.53 + 5.27
EUR 73.33 + 2.77
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Виновник смертельного ДТП под Ивделем проведёт 2 года в колонии-поселении

22 мая 2018, 06:35Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,город,дорога,дтп,легковые авто,прокуратура,Свердловская область,смерть,суд,Ивдель,ХМАО,аппеляция,колония-поселение
Житель Ханты-Мансийского автономного округа Анатолий Масьянов был признан виновным в аварии, произошедшей под Ивделем и унёсшей жизнь человека. Но изначально мужчина получил лишь условный срок. Прокуратура Ивделя настояла на ужесточении наказания.

12 ноября 2015 года Анатолий Масьянов превысил скорость на трассе «г. Ивдель - граница ХМАО», в результате чего произошла авария. Водитель автомобиля, с которым столкнулся «Шевролет GM T 900», принадлежавший Масьянову, погиб на месте, его пассажиру был причинён тяжкий вред здоровью.

Суд первой инстанции приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок. Но прокуратура Ивделя посчитала подобное наказание слишком мягким, и решила обжаловать приговор.

21 мая 2018 года Свердловский областной суд изменил меру наказания и назначил Масьянову реальное лишение свободы на срок 2 года в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Пьяный внук советника президента РФ устроил ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)
10 мая, 20:55
1 9
Замначальника УМВД по Екатеринбургу в нетрезвом состоянии попал в ДТП
9 мая, 15:05
2 2
22-летний тагильчанин погиб при столкновении ВАЗа с экскаватором на Вые (ФОТО)
13 мая, 20:00
1 11

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 51
Подписаться на новости