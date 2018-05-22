Виновник смертельного ДТП под Ивделем проведёт 2 года в колонии-поселении

12 ноября 2015 года Анатолий Масьянов превысил скорость на трассе Ивдель - граница ХМАО, в результате чего произошла авария. Водитель автомобиля, с которым столкнулся «Шевроле GMT900», принадлежавший Масьянову, погиб на месте, пассажиру был причинён тяжкий вред здоровью.

Суд первой инстанции приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок. Но прокуратура Ивделя посчитала подобное наказание слишком мягким и решила обжаловать приговор.

21 мая 2018 года Свердловский областной суд изменил меру наказания и назначил Масьянову реальное лишение свободы на срок 2 года в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.