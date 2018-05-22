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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 5 млн рублей

22 мая 2018, 14:35Добавить новость
Екатеринбург,миллионер,лотерея,выигрыш,миллионеры

18 мая  житель Екатеринбурга выиграл более 5 млн рублей в лотерею.

Выигрыш екатеринбуржца составил 5 423 900 рублей. Нужно отметить, что стоимость счастливого билета составляла всего 80 рублей. Будущему миллионеру удалось угадать призовую комбинацию чисел: 15, 21, 13, 28, 02 - в первом игровом поле и 01 - во втором.

По данным агентства «ФедералПресс», приз в лотерею достался также  жителю Краснодара. Его выигрыш составил 1 569 920 рублей.

Всего за текущий месяц в России стало на 8 миллионеров больше благодаря разным лотереям. Отмечается, что самую крупную сумму в лотерее получил житель Тверской области, его выигрыш составил 209 млн рублей, на втором месте - житель Башкортостана (выигрыш - 83 млн рублей), а житель Норильска стал богаче на 23 млн рублей.

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