Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 5 млн рублей

Выигрыш екатеринбуржца составил 5 423 900 рублей. Нужно отметить, что стоимость счастливого билета составляла всего 80 рублей. Будущему миллионеру удалось угадать призовую комбинацию чисел: 15, 21, 13, 28, 02 - в первом игровом поле и 01 - во втором.

По данным агентства «ФедералПресс» , приз в лотерею достался также жителю Краснодара. Его выигрыш составил 1 569 920 рублей.

Всего за текущий месяц в России стало на 8 миллионеров больше благодаря разным лотереям. Отмечается, что самую крупную сумму в лотерее получил житель Тверской области, его выигрыш составил 209 млн рублей, на втором месте - житель Башкортостана (выигрыш - 83 млн рублей), а житель Норильска стал богаче на 23 млн рублей.