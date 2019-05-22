Главный инспектор МВД России посетит Екатеринбург

Приём Виталий Станиславович проведёт 25 мая в здании транспортной полиции, расположенном в Екатеринбурге на улице Вокзальной, 21. Граждане смогут обратиться с предложениями, жалобами и заявлениями, касающимися работы поездов дальнего следования, электричек, станций и аэропорта Кольцово, а также ведомств, которые контролируют их деятельность.

Чтобы предварительно записаться на приём, необходимо позвонить по номер 8 (343) 378-15-46, сообщить фамилию, имя и отчество, адрес проживания и коротко рассказать о поводе для обращения. В день визита в ОВД необходимо иметь с собой паспорт,отметили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.