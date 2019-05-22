Главный инспектор МВД России посетит Екатеринбург

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ближайшие выходные уральскую столицу посетит Главный инспектор МВД России Виталий Розанов. Он проведёт приём граждан по вопросам, которые относятся к деятельности органов внутренних дел на транспорте, сообщают «Вечерние Ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Приём Виталий Станиславович проведёт 25 мая в здании транспортной полиции, расположенном в Екатеринбурге на улице Вокзальной, 21. Граждане смогут обратиться с предложениями, жалобами и заявлениями, касающимися работы поездов дальнего следования, электричек, станций и аэропорта Кольцово, а также ведомств, которые контролируют их деятельность.
Чтобы предварительно записаться на приём, необходимо позвонить по номер 8 (343) 378-15-46, сообщить фамилию, имя и отчество, адрес проживания и коротко рассказать о поводе для обращения. В день визита в ОВД необходимо иметь с собой паспорт,отметили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей