Руководитель Свердловского СК в 2018 году заработал в 3 раза меньше жены
Сегодня, 22:41ОбществоФото: sverdlovsk.sledcom.ru
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Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаил Богинский, согласно предоставленной декларации о доходах, за прошедший год заработал 3 млн 461 тыс. 952 рубля. Жена главного уральского следователя задекларировала доход в размере 11 млн рублей, сообщает Znak.
В собственности Богинского нет недвижимости, в пользовании имеется только квартира площадью 63 квадратных метра, которая принадлежит супруге. Из транспортных средств руководитель СУ СК владеет автомобилем Jeep Wrangler. Супруга Михаила Богинского помимо квартиры владеет автомобилем Porsche Macan.
Напомним, что Михаил Вячеславович был назначен на пост руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области 28 августа указом Владимира Путина. Ранее Богинский возглавлял аналогичное ведомство в Тюмени.
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