МВД тестирует видеорегистраторы для распознавания лиц

Представитель компании рассказал «Ведомостям», что они хотят понять потребность рынка и производить гаджеты под конкретных заказчиков. В приоритете Росгвардия, правоохранительные органы, а также сотрудники пограничного контроля. Частью акций компании NtechLab владеет «дочка» госкорпорации «Ростех» «РТ — развитие бизнеса» (12,5%).