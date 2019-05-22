МВД тестирует видеорегистраторы для распознавания лиц

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В случае успеха испытаний, функция распознавания лиц встроят в портативные регистраторы полиции, пишут «Ведомости». Камеры разработала российская компания NtechLab.
Представитель компании рассказал «Ведомостям», что они хотят понять потребность рынка и производить гаджеты под конкретных заказчиков. В приоритете Росгвардия, правоохранительные органы, а также сотрудники пограничного контроля. Частью акций компании NtechLab владеет «дочка» госкорпорации «Ростех» «РТ — развитие бизнеса» (12,5%).
В наличии у полиции других стран помимо регистраторов есть также умные очки и другие устройства.
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