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МВД тестирует видеорегистраторы для распознавания лиц
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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МВД тестирует видеорегистраторы для распознавания лиц

Сегодня, 15:21ОбществоФото: flickr.com
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