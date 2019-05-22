Сквер у Драмы исключён из списка мест под строительство храма святой Екатерины

Информация о том, что сквер у Театра драмы будет исключён из списка площадок для строительства храма, появилась в аккаунте Куйвашева в социальной сети Instagram.

Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма,написал глава региона.

На решение, принятое Евгением Владимировичем, повлияли результаты опроса ВЦИОМ среди жителей уральской столицы, которые были опубликованы 22 мая. Из числа респондентов 58% высказались против строительства храма, 14% согласились в случае, если решение будет согласовано с местными жителями и 7% высказались за появление храма святой Екатерины. При этом, результаты обследования также показали, что 49% опрошенных не видели проект застройки и не знают о планах строительства храма в сквере у Театра драмы.

Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга,отметил Куйвашев.

С результатами исследования ВЦИОМ согласились в Фонде Святой Екатерины, тогда как Екатеринбургская епархия заявила, что они не отражают истинного положения вещей.

В таком настроении решения не принимаются. Отметим, 3000 опрошенных респондентов ВЦИОМ это меньше, чем количество людей, участвовавших в общественных обсуждениях проекта, которые единственные являются сейчас легитимными,сказано в заявлении епархии, которое появилось сразу после поста губернатора.