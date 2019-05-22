Состояние восстановленного завода в Краснодаре оценила немецкая делегация

Как сообщают "Новые известия", соглашение о развитии завода подписали на форуме в Сочи в феврале 2019 года, в мае немецкая делегация во главе с президентом союза Карлом Велькером посетила завод, чтобы оценить возможности и потенциал восстановленного предприятия.

Делегацию встречали генеральный директор ООО «ЮЗТС» Дмитрий Дмитренко, председатель Краснодарского регионального отделения РСПП Виктор Бударин и глава регионального департамента промышленной политики Иван Куликов.

Как рассказал Дмитренко, с марта 2016 года на завод потратили 700 миллионов рублей, всего в развитие планируют вложить три миллиарда рублей. Основная часть потраченных денег ушла на покупку производства существовавшего в советские годы завода имени Седина, реконструкцию и строительство, а также на перенос оборудования и вложения в необходимые для запуска производства оборотные средства.

При этом за три года завод уже успел занять свою нишу на рынке и планирует за собой ее сохранить. Для дальнейшего развития руководство «ЮЗТС» запустит линии по производству уникального для РФ оборудования, что позволит найти новых партнеров и выйти на совершенно новый уровень.

На новое восстановленное производство с бывшего завода имени Седина перешли около 100 человек, среди которых технологи и конструкторы с колоссальным опытом. В будущем для развития завода планируют привлекать к работе студентов местных и российских вузов, часто выбирающих ЮЗТС в качестве площадки для производственной практики и пишущих дипломы на основе заводских технологий.

Как отметил Бударин, производимую заводом продукцию еще несколько лет назад можно было купить только за границей, сейчас краснодарский завод является поставщиком станков крупным промышленным предприятиям РФ, а также зарубежья. Оборудование завода по обработке деталей для станков уникально, а число действующих специализаций достигло четырех.

По итогам визита глава немецкой делегации Велькер отметил, что союз рассматривает возможность инвестирования в завод с такими богатыми традициями. Кроме того, Германия ценит стремление руководства предприятия сохранить персонал с опытом.