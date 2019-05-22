Свердловская прокуратура завела дело на врача из-за ползающей на коленях пациентки

По данным прокуратуры, в больнице нарушен ряд требований для обслуживания инвалидов и малоподвижных пациентов. Как выяснилось, в учреждении есть необходимое оборудование, но нет обученного к использованию подъёмников персонала. Мединским же работникам главврач своим приказом запретил работать с подъёмными устройствами, сообщает областная прокуратура.