Свердловская прокуратура завела дело на врача из-за ползающей на коленях пациентки
Сегодня, 11:42Общество
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Прокуратура Свердловской области завершила проверку городской больницы Первоуральска, где пенсионерке пришлось добираться на второй этаж травмпункта на коленях. На главврача заведено административное дело.
По данным прокуратуры, в больнице нарушен ряд требований для обслуживания инвалидов и малоподвижных пациентов. Как выяснилось, в учреждении есть необходимое оборудование, но нет обученного к использованию подъёмников персонала. Мединским же работникам главврач своим приказом запретил работать с подъёмными устройствами, сообщает областная прокуратура.
Представление внесено также министру здравоохранения региона — с требованием устранения выявленных нарушений.
Напомним, скандал случился в апреле, когда в СМИ появилась видеозапись из первоуральской больницы, где пенсионерка с перебинтованной ногой ползёт на коленях по лестнице к травмпункту.
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