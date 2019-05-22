Свердловские предприниматели пытаются заработать на отключении аналогового ТВ
Предприниматели в Свердловской области пытаются заработать на оказании услуг по переходу на цифровое вещание, сообщают «Аргументы и факты».
Предприниматели предлагают абонентам за деньги подключить и настроить цифровое оборудование в связи с отключением аналогового вещания. Предприниматели распространяют рекламу, вводя граждан в заблуждение. На самом деле получить данные услуги можно бесплатно. В регионе работает волонтерский корпус, который принимает заявки на подключение и настройку оборудования и делает это бесплатно.
Для получения консультации или чтобы оставить заявку на подключение — необходимо позвонить по номерам горячей линии: 8-800-220-20-02 или 8-800-250-89-60.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, свердловчанам напоминают, что волонтеры не ходят по квартирам и не предлагают услуги. Кроме того, они одеты в спецодежду и носят бейдж «Волонтёрский корпус Свердловской области».
Они обучены специалистами РТРС, умеют подключать и антенну, и телевизор. Ещё раз подчеркну: все услуги оказываются бесплатно!сказал корреспондентам «Аргументов и фактов» директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.
В настоящий момент волонтеры обработали 800 заявок. Обращения граждан принимаются в штатном режиме, очередей из ожидающих пока нет. Однако как отмечает Гущин, наплыв можно будет ожидать ближе к 3 июня, когда прекратит вещание аналоговое ТВ.