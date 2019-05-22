Свердловские предприниматели пытаются заработать на отключении аналогового ТВ

Предприниматели предлагают абонентам за деньги подключить и настроить цифровое оборудование в связи с отключением аналогового вещания. Предприниматели распространяют рекламу, вводя граждан в заблуждение. На самом деле получить данные услуги можно бесплатно. В регионе работает волонтерский корпус, который принимает заявки на подключение и настройку оборудования и делает это бесплатно.

Для получения консультации или чтобы оставить заявку на подключение — необходимо позвонить по номерам горячей линии: 8-800-220-20-02 или 8-800-250-89-60.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, свердловчанам напоминают, что волонтеры не ходят по квартирам и не предлагают услуги. Кроме того, они одеты в спецодежду и носят бейдж «Волонтёрский корпус Свердловской области».

Они обучены специалистами РТРС, умеют подключать и антенну, и телевизор. Ещё раз подчеркну: все услуги оказываются бесплатно!сказал корреспондентам «Аргументов и фактов» директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.