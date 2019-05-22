Турфирмы Нижнего Тагила фиксируют снижение спроса на Крым и ждут «открытия» Египта

Самое популярное направление у тагильчан по-прежнему — Турция, сообщили в агентстве «Pegas Touristik». Количество желающих отдохнуть там растёт с каждым годом, несмотря на постоянный рост цен. По прогнозам туроператоров, в июле — августе путёвки в Кемер, Белек, Анталию и Сиде подорожают по сравнению с маем минимум в два раза. Эксперты объясняют это прекращением обслуживания россиян в Турции по специальным ценам. Однако в тагильских турфирмах уверены, что спрос на турецкое направление не снизится.

Это очень непредсказуемо. Цены меняются часто, становятся как выше, так и ниже. Не думаю, что будет какое-то глобальное падение спроса на Турцию,рассказала менеджер по продажам в турагентстве «Anex Tour» Ксения Анисимова.

У нас такой информации нет. Сказать, что будут в два раза дороже, мы однозначно не можем,сообщила в беседе с редакцией TagilCity.ru сотрудница «ТЕZ-tour» Елена Трухина.

На «закрытый» Египет тоже есть определённый спрос. Туда нет прямых рейсов, но есть самолёты с пересадкой в Анталии. Это не слишком удобно для семей с детьми, поэтому они обычно отказываются от туров в североафриканскую страну. Но после открытия воздушного сообщения турагентства Нижнего Тагила прогнозируют повышение числа заявок на это направление.

Египет обещают открыть в сентябре. Ждём. Надеемся, что к нему снова повысится интерес у туристов,сообщили в «Anex Tour».

Не упал в этом году спрос и на ещё одно популярное место отдыха — курорты Краснодарского края. Туры туда тагильчане покупают не менее активно, чем в Турцию.

Берут путёвки в Турцию и на наше Черноморье одинаково хорошо. Тут ещё зависит от того, есть ли у человека загранпаспорт. Если нет, то едут на российские курорты,рассказали в турагентстве «Катюша Тур».

При этом по сравнению с прошлыми годами жители Нижнего Тагила стали меньше отдыхать в Крыму. Эксперты подозревают, что это связано с завышенными ценами — цена отдыха на полуострове практически совпадает со стоимостью турецких курортов, а качество обслуживания и комфортабельность крымских отелей значительно ниже.

Далее по популярности снова идут заграничные курорты — Тунис, Испания, Греция.