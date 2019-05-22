Турфирмы Нижнего Тагила фиксируют снижение спроса на Крым и ждут «открытия» Египта
Наступает пора отпусков, и многие тагильчане отправляются к морю. Кто-то летит в экзотические страны, а кто-то предпочтёт заграничному отдыху российские курорты. Редакция TagilCity.ru опросила основных туроператоров Нижнего Тагила и выяснила тенденции рынка.
Самое популярное направление у тагильчан по-прежнему — Турция, сообщили в агентстве «Pegas Touristik». Количество желающих отдохнуть там растёт с каждым годом, несмотря на постоянный рост цен. По прогнозам туроператоров, в июле — августе путёвки в Кемер, Белек, Анталию и Сиде подорожают по сравнению с маем минимум в два раза. Эксперты объясняют это прекращением обслуживания россиян в Турции по специальным ценам. Однако в тагильских турфирмах уверены, что спрос на турецкое направление не снизится.
Это очень непредсказуемо. Цены меняются часто, становятся как выше, так и ниже. Не думаю, что будет какое-то глобальное падение спроса на Турцию,рассказала менеджер по продажам в турагентстве «Anex Tour» Ксения Анисимова.
У нас такой информации нет. Сказать, что будут в два раза дороже, мы однозначно не можем,сообщила в беседе с редакцией TagilCity.ru сотрудница «ТЕZ-tour» Елена Трухина.
На «закрытый» Египет тоже есть определённый спрос. Туда нет прямых рейсов, но есть самолёты с пересадкой в Анталии. Это не слишком удобно для семей с детьми, поэтому они обычно отказываются от туров в североафриканскую страну. Но после открытия воздушного сообщения турагентства Нижнего Тагила прогнозируют повышение числа заявок на это направление.
Египет обещают открыть в сентябре. Ждём. Надеемся, что к нему снова повысится интерес у туристов,сообщили в «Anex Tour».
Не упал в этом году спрос и на ещё одно популярное место отдыха — курорты Краснодарского края. Туры туда тагильчане покупают не менее активно, чем в Турцию.
Берут путёвки в Турцию и на наше Черноморье одинаково хорошо. Тут ещё зависит от того, есть ли у человека загранпаспорт. Если нет, то едут на российские курорты,рассказали в турагентстве «Катюша Тур».
При этом по сравнению с прошлыми годами жители Нижнего Тагила стали меньше отдыхать в Крыму. Эксперты подозревают, что это связано с завышенными ценами — цена отдыха на полуострове практически совпадает со стоимостью турецких курортов, а качество обслуживания и комфортабельность крымских отелей значительно ниже.
Далее по популярности снова идут заграничные курорты — Тунис, Испания, Греция.
Любители более активного экскурсионного туризма предпочитают ехать в Грузию. Турагенты отмечают повышенный интерес Нижнего Тагила к этой стране. Из европейских стран тагильчане едут в основном в Прагу. Также покупают автобусные или круизные туры по Европе, однако спрос на них остаётся небольшой.