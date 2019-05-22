В Нижнем Тагиле с начала года выловили 400 бездомных собак

Чиновник сообщил, с начала года до апреля включительно было поймано примерно по 100 собак за месяц, а в пункте передержки, который находится в Артёмовском, содержатся 154 особи. В дальнейшем отлов и чиппирование будет фиксироваться на видео, а это повлияет на стоимость работ. Сейчас, по словам Комарова, результаты по отлову упали из-за закона, который с 2018 года запрещает применять к животным эвтаназию, препараты и капканы.

То, что их кастрируют, добрее их не сделает. Сейчас их можно только заманивать в клетку. Но безнадзорные собаки умные и в основном их не удается заманить,сказал Игорь Комаров.