Варламов остался недоволен восстановлением образцового газона в Екатеринбурге
Сегодня, 19:20ОбществоФото: Личная страница ВКонтакте Ильи Варламова
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Блогер и урбанист Илья Варламов возмутился тем, как «МРСК Урала» восстановила поврежденную лужайку Юрия Окунева. Газон на ней считается образцовым.
В начале 2019 года компания «МРСК Урала» перекопала газон, для ремонта своих коммуникаций. Они пообещали восстановить лужайку. Обновленная версия не понравилась Илье Варламову, о чем он и написал в своём блоге. Там он заявил о некомпетентности и необразованности чиновников, которые принимают решения о благоустройстве. Также он возмутился администрацией Екатеринбурга, которая по предписанию ГИБДД установила серый забор вместо аккуратных столбиков, стоявших ранее.
Напомним, в 2017 году бизнесмен Юрий Окунев за свой счет обустроил газон на территории города вместе со студентами архитектурной академии по современным европейским стандартам.
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