Варламов остался недоволен восстановлением образцового газона в Екатеринбурге

В начале 2019 года компания «МРСК Урала» перекопала газон, для ремонта своих коммуникаций. Они пообещали восстановить лужайку. Обновленная версия не понравилась Илье Варламову, о чем он и написал в своём блоге. Там он заявил о некомпетентности и необразованности чиновников, которые принимают решения о благоустройстве. Также он возмутился администрацией Екатеринбурга, которая по предписанию ГИБДД установила серый забор вместо аккуратных столбиков, стоявших ранее.