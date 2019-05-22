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Власти объявили об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Власти объявили об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»

Сегодня, 16:14ОбществоФото: Официальная группа "Френдзона" во "Вконтакте"
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