Власти объявили об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»
Московский департамент труда разослал предупреждение в органы соцзащиты и муниципалитеты о вреде творчества группы «Френдзона» для детей, передаёт «РБК». Концерты группы будут запрещены.
В письме утверждается, что тексты и клипы «Френдзоны» побуждают детей к действиям, угрожающим их жизни и здоровью, носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Информацию о «нецелесообразности творчества» в департамент направила уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева. Позже она заявила «РБК», что не просила запрещать концерты. В департамент труда она обратилась в связи с коллективным обращением родителей детей, которые были на концерте группы.
У паблика ВКонтакте «Френдзоны» около 448 тысяч подписчиков. В 2018 году концерты этой группы уже отменяли. Также в регионах запрещали выступления Хаски, IC3PEAK, Элджея, Егора Крида, Монеточки и других. Владимир Путин призвал не относиться к исполнителям по принципу «хватать и не пущать», а в прокуратуре заявили, что организаторы мероприятий сами отменяли концерты.