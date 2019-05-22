Власти объявили об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»

В письме утверждается, что тексты и клипы «Френдзоны» побуждают детей к действиям, угрожающим их жизни и здоровью, носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Информацию о «нецелесообразности творчества» в департамент направила уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева. Позже она заявила «РБК», что не просила запрещать концерты. В департамент труда она обратилась в связи с коллективным обращением родителей детей, которые были на концерте группы.