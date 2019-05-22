Защита экс-руководителей «Тольяттиазота» нашла нарушения в экспертизе

Обвинение полагает, что доказательства защиты целенаправленно затягивают процесс, пишет издание «Коммерсантъ».

Так, заседания по делу ТОАЗ проходят каждый день. Адвокаты бывших руководителей предприятия также сомневаются в беспристрастности суда и не боятся говорить об этом открыто. Бывшие главы ТОАЗ, по мнению своих адвокатов, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, к которому они не причастны, а само преступление было совершено группой лиц.

По версии следствия, с период с 2007 по 2012 года бывшие руководители ТОАЗа похитили готовый аммиак и карбамид, а после перепродали его по заниженной стоимость компании из Швейцарии. Те, в свою очередь, реализовали продукцию уже по нормальный рыночной цене. При этом ТОАЗ признали потерпевшим, хотя он уже не раз говорил об отсутствии ущерба.

Также в процессе составления заключения экспертами отмечается множество ошибок. Например, стоимость поставки они соотнесли с рыночной стоимостью за другой временной промежуток. Указанная в отчете дата была перед датой поставки несколькими месяцами ранее, что также сказалось на итоговой стоимости аммиака – она возросла на 35%. Цены российских производителей также не приняли во внимание. Кроме того, в тексте заключения было допущено множество арифметических ошибок.

Ко всему прочему, адвокаты нашли надпись «Уралхим» в поле «автор файла» электронной версии заключения. Это наводит на мысль о причастности заинтересованных лиц к делу.