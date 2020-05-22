Бард Новиков потребовал у государства миллион рублей за дело о «Бухте Квинс»
Облсуд отменил решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, отказавшего ранее шансонье Александру Новикову в иске к Российской Федерации на 1 млн рублей, и вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, сообщает Znak.
Певец хочет получить компенсацию за уголовное преследование по делу «Бухты Квинс». Ранее он подавал иск в РФ о выплате ему 1 млн рублей. Районный суд столицы Урала не удовлетворил требование, однако сегодня это решение было оспорено.
Напомним, что Александр Новиков проходил обвиняемым по делу о строительстве поселка «Бухта Квинс», а также его деловой партнер, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их помощница Лариса Ассонова. Их обвиняли в мошенничестве. По данным следствия, по их вине пострадали 65 пайщиков и юрлицо ПЖСК «Бухта Квинс», ущерб оценили в 54 млн рублей.
Ассонова свою вину полностью признала, ей дали три года колонии. Дело против Новикова и Шилиманова так и не дошло до следствия. Прокуратура вернула дело, ссылаясь на недоработки в нем. Новиков и Шилиманов ускорили строительство, и в 2018 году объект было разрешено ввести в эксплуатацию. Затем дело в третий раз направили в прокуратуру. Это произошло сразу после того, как было закрыто дело в отношении Новикова в связи с отсутствием состава преступления, и сам он получил право на реабилитацию. Сейчас обвиняемым остался Шилиманов.