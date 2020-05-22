«Единая Россия» собрала 400 миллионов рублей для помощи гражданам и врачам

По словам секретаря «Единой России» Андрея Турчака, к волонтерскому движению партии примкнули уже более 90 тысяч человек.

Активисты наладили взаимодействие с депутатами, бизнесменами, юристами и благотворительными организациями. Помощь оказывается инвалидам, пенсионерам, школьникам и многодетным семьям. Около половины заявок поступают на «горячие линии» волонтерских центров. Остальную помощь добровольцы оказывают по личной инициативе, сообщает mkset.ru.

Так, предприниматель из Санкт-Петербурга бесплатно кормит нуждающиеся семьи в своей столовой. А 98-летняя жительница этого города благодаря своим рассказам о ВОВ собрала около 3,6 миллиона рублей в виде пожертвований. Известный футболист Дмитрий Баринов перевел деньги двум больницам в Московской области, а бурятский бизнесмен передал добровольцам 20 тонн крупы.

Всего в регионах было собрано более 400 миллионов рублей. Все эти средства пошли на оказание помощи. Во многих городах волонтеры бесплатно раздают маски. А для больниц нескольких регионов были закуплены реанимобили и средства индивидуальной защиты.

За повседневными заявками иногда скрываются тяжелые истории. Например, пенсионерка из Свердловской области попросила волонтеров починить магнитофон. Оказалось, что с помощью музыки ее сын, страдающий серьезным недугом, отвлекается от боли.

Пенсионерка из Москвы часто просила добровольцев покупать ей продукты. Однако от запасов впрок отказывалась. Выяснилось, что у нее сломался холодильник. Волонтеры купили ей новый, а также привезли большой запас продовольствия.

Часто в добровольцы идут целыми семьями. Например, братья из Нижнего Новгорода, а также супруга одного из них не только доставляют покупки нуждающимся, но и принимают звонки в колл-центре.

Какое-то время назад волонтерами в основном становились студенты, информирует сайт ER.ru. Однако постепенно к движению присоединились люди всех возрастов. Доверие к ним со стороны граждан сначала было не слишком сильным. Постепенно все изменилось. Теперь их просят даже передавать подарки, приготовленные ко дню рождения друзьям.

Турчак заявил, что партии удалось сформировать сильную команду добровольцев, которая может решить даже самые сложные задачи. Секретарь Генсовета «Единой России» также выразил благодарность добровольцам за самоотверженный труд и самопожертвование.

Руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Жуков сообщил, что за два месяца работы центра волонтеры отработали более 17 тысяч заявок.

«Помимо стандартных заявок по доставке продуктов или лекарств, к нам на горячую линию звонят и с необычными просьбами. Например, было обращение от пожилой женщины: нужно увезти в ремонт магнитофон. Разобравшись в ситуации, выяснили, что у женщины есть тяжелобольной сын, имеющий инвалидность, а на магнитофоне он включает музыку, чтобы заглушить боль, – рассказал Дмитрий Жуков. – Многие из обратившихся, кому помогли наши волонтеры, звонят с просьбами и потом. У нас, например, есть один из волонтеров, который постоянно держит контакт с одиноким дедушкой, лежащим в больнице после операции. Привозит ему различные продукты, фрукты и лекарства».