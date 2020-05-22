Евгений Куйвашев «отправил» работников «Красного и белого» в суд за компенсацией

По словам подписчицы, ее муж трудится на складе «Красное и Белое». Она обратилась в Роспотребнадзор с сообщением, что там складывается тревожная ситуация. На данный момент сама подписчица, ее муж и ребенок лечатся от коронавируса в больнице № 40. Женщина попросила решить вопрос с компенсацией от руководства за то, что их семья подверглась опасности.

Евгений Куйвашев ответил, что данной ситуацией он также возмущен, но он, как глава региона, подобные решения принимать не может. Он рекомендовал обратиться в суд, так как ТК РФ дает право на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей. Кроме того, в суде можно затребовать компенсацию морального вреда.

Кроме того, губернатор попросил свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову и руководителя профсоюзов Андрея Ветлужских взять ситуацию на контроль.