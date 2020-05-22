Названа дата закрытия госпиталя для больных коронавирусом в «Екатеринбург-ЭКСПО»

Согласно документу, госпиталь должен функционировать с 28 марта по 30 июня текущего года. Средства на его размещение компенсирует областной бюджет. Так, «Уральский выставочный центр» получит субсидию более 42 миллионов рублей.

Ранее свердловские власти заявили, что госпиталь способен вместить до трех тысяч пациентов. Кроме того, на площадях смонтированы спальные места, медпункт, места отдыха и питания. На данный момент в госпитале нет ни одного пациента.