Названа дата закрытия госпиталя для больных коронавирусом в «Екатеринбург-ЭКСПО»
Сегодня, 13:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Крупнейший временный госпиталь для зараженных коронавирусом, размещенный на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», планируется закрыть 30 июня, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Данные об этом содержатся в представлении регионального правительства, подписанного Евгением Куйвашевым.
Согласно документу, госпиталь должен функционировать с 28 марта по 30 июня текущего года. Средства на его размещение компенсирует областной бюджет. Так, «Уральский выставочный центр» получит субсидию более 42 миллионов рублей.
Ранее свердловские власти заявили, что госпиталь способен вместить до трех тысяч пациентов. Кроме того, на площадях смонтированы спальные места, медпункт, места отдыха и питания. На данный момент в госпитале нет ни одного пациента.
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