Павел Креков: «15% сотрудников „Красного и белого“ заразились коронавирусом»

В торговой сети работает порядка 1300 человек. У 15% из них подтвержден коронавирус. По словам Крекова, это не последние данные, проведение анализа продолжается.

Завтра-послезавтра мы снова увидим много зарегистрированных случаев больных, сказал Креков.

Как рассказал замгубернатора, часть работников «Красного и белого» уехала из Свердловской области.

Особую обеспокоенность вызывает Железнодорожный район Екатеринбурга, где проживают многие работники «Красного и белого» — выходцы из бывших союзных республик, пояснил Павел Креков.

В Железнодорожном районе будут активно проводиться проверки полиции. По словам Крекова, там есть квартиры, где живут семьи до 20 человек. Некоторые из них болеют коронавирусом, пневмонией, ОРВИ. Креков отметил, что эти люди не уважают законы России и не соблюдают ограничительные меры.