Региональный оперштаб опроверг нехватку средств СИЗ в больницах Нижнего Тагила

На карту попала Демидовская больница Нижнего Тагила, судя по ней, в больнице не хватает средств индивидуальной защиты. Две проблемы отмечены в Центре диализа — там также не хватает СИЗ и имеется отметка, что медиков не тестируют на коронавирус. Также, судя по карте, 21 мая добавлено, что в горбольнице № 1 не хватает СИЗ, этим же числом отмечена проблема отсутствия надбавок медработникам.

Однако в оперативном штабе Свердловской области по коронавирусу изданию 66.RU информацию о нехватке СИЗ в медучреждениях региона опровергли. Минздрав региона ежедневно собирает данные о потребности медицинских учреждений. По данным на 21 мая в больницах региона, в частности тех, что отмечены на карте, имеется 44 тысячи одноразовых костюмов, более 4 млн пар медицинских перчаток и 3,9 млн масок. Так, в оперштабе рассказали, что в Демидовской больнице Нижнего Тагила — 300 одноразовых защитных костюмов, 25 тысяч пар перчаток и 10,7 тысяч масок.