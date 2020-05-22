Самоизоляция, день пятьдесят второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня стало известно, что в Свердловской области продлен режим изоляции до 1 июня. Это обусловлено неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Знаю, какой вопрос всех волнует: откроемся или не откроемся с понедельника. Расскажу по порядку. Сегодня весь день были совещания по поводу ограничительных мер в Свердловской области. Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию, написал губернатор в своем Instagram.

Свердловский губернатор продлил ограничительные меры из-за коронавируса

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было подтверждено еще шесть новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество зараженных на сегодняшний день составляет 99 человек.

Кроме того, главный врач станции скорой помощи в городе Сергей Безбородов прогнозирует, что в ближайшие две недели будет наблюдаться рост числа больных коронавирусом.

В Нижнем Тагиле главврач скорой помощи предупредил о росте числа больных COVID-19

Один из детских садов Нижнего Тагила закрыли на карантин из-за обнаружения заболевания у одного из сотрудников.

В Нижнем Тагиле детский сад закрыли на карантин по коронавирусу

Несмотря на то, что людям старше 65 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию, их часто можно встретить в очереди в магазине, на лавочке во дворе или в автобусе. TagilCity.ru выяснило у тагильских пенсионеров, что они думают о самоизоляции и верят ли в пандемию коронавируса.

«Сидите дома и помрите». Почему пенсионеры Нижнего Тагила нарушают режим самоизоляции

Роспотребнадзор продолжает проводить проверки в магазинах города. В этот раз некоторым торговым точкам грозит ответственность за продажу орехов и сухофруктов на развес.

В Нижнем Тагиле магазинам грозит ответственность за продажу орехов на развес

Кроме того, сегодня вечером и ночью сотрудники ГИБДД проведут рейдовое мероприятие «Стоп-контроль», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД. Оно направлено на пресечение грубых нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенных права управления или не имеющих их совсем.

Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, в Нижнем Тагиле на 19.30 составляет 2,8 балла. Это значит, что на улице много людей. Напомним, что сервис предоставляет информацию для ознакомления. Она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности число заболевших составляет более 3,4 тысяч человек.