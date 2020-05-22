СК РФ предъявил обвинение россиянину за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По версии следствия, мужчина разместил фото группенфюрера СС Генриха Мюллера на сайте «Бессмертного полка».

Воронцову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Однако свою вину он отрицает. Следствие, в свою очередь, утверждает, что вина Воронцова очевидна, потому что подтверждена полученной информацией.

По данным СК, фото было размещено не позднее 3 мая. В подписи было сказано, что это некий Геннадий Михайловский.

За совершенное преступление Воронцову грозит до двух лет лишения свободы.