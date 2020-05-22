СК РФ предъявил обвинение россиянину за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Сегодня, 19:07ОбществоФото: pixabay.com
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СК РФ предъявил обвинение жителю Волгограда Денису Воронцову в реабилитации нацизма, сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, мужчина разместил фото группенфюрера СС Генриха Мюллера на сайте «Бессмертного полка».
Воронцову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Однако свою вину он отрицает. Следствие, в свою очередь, утверждает, что вина Воронцова очевидна, потому что подтверждена полученной информацией.
По данным СК, фото было размещено не позднее 3 мая. В подписи было сказано, что это некий Геннадий Михайловский.
За совершенное преступление Воронцову грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее Следственный комитет установил, что на сайте акции «Бессмертный полк» было выложено несколько снимков, принадлежащих фашистам. В связи с этим был возбужден ряд уголовных дел, по каждому из которых проводится расследование.
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