Родные пропавшей тагильчанки Кристины Герасимовой рассказали о странностях в деле

Наталья Герасимова, мама пропавшей девушки, рассказала, что Кристина была домашней девочкой и отлично училась в школе. Она хотела получить высшее образование. С отцом девушки мама была в разводе, но отношения складывались хорошие, несмотря на то, что жили они в разных городах. По словам матери, проблемы начались после того, как ее дочь поступила в институт.

Девушка стала уходить в себя, у нее пропадал интерес к жизни. На последних курсах за неуспеваемость Кристину отчислили из института, но родители помогли ей восстановиться.

Последним девушку видел отчим. В ночь с 16 на 17 октября девушка попросилась переночевать у них в квартире, а утром заявила, что едет к бабушке в Артемовский. Однако на камерах вокзалов Нижнего Тагила она не была зафиксирована.

Тело Кристины недавно было найдено в 200 метрах от дороги на трассе Режа в Артемовский.

Надежда Николаевна, бабушка Кристины, рассказала, что в этом месте по ночам собираются наркоманы. Об этом она узнала от местных жителей. Она отметила, что несмотря на это, у девушки ничего не украли. При ней нашли телефон, кошелек с деньгами и банковской картой. Кроме того, при себе у нее были и другие вещи.

При этом у девушки был обнаружен паспорт в хорошем состоянии, а также топорик.

В морг на опознание ездил отец Кристины вместе с мужем тети девушки. Он не смог опознать дочь, так как это не представлялось возможным, но одежда была ее. Документы об опознании отец подписывать отказался, так как не поверил, что это его дочь.

Также родственники до сих пор верят, что Кристина может быть жива.

Бабушка отмечает, что в последнее время девушка вела себя странно. Она приезжала в Артемовский к родственникам, а потом неожиданно собиралась в Нижний Тагил. При этом она постоянно закрывала шторы на окнах и не расставалась с телефоном. Ей постоянно поступали звонки, но имен собеседников родственники не знают.

Кристина Герасимова из Нижнего Тагила пропала 17 октября 2019 года. Видеокамеры зафиксировали, как девушка идет неподалеку от своего дома, где она проживала вместе с мамой. Больше девушку никто не видел. Мама обнаружила пропажу 18 октября, когда вернулась из командировки. Попытки связаться с дочерью не дали результатов, так как ее телефон был недоступен. Вечером того же дня женщина обратилась в полицию.