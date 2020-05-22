Стало известно количество зараженных COVID-19 медиков в больнице № 6 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в больнице № 6 произошла вспышка заболеваемости коронавирусом среди медиков. Стало известно точное количество зараженных, сообщает E1.
В общей сложности зарегистрировано шесть случаев заражения. Среди заболевших — врачи, медсестры и санитары. Эта больница была одной из первых перепрофилирована в инфекционный госпиталь. Ее сотрудников стали тестировать на коронавирус каждую неделю.
В ходе одной из проверок у медика подтвердилось заболевание, он был сразу госпитализирован. После этого симптомы ОРВИ появились у других врачей.
Как пишет издание со ссылкой на собственный источник, медики были госпитализированы в сороковую, шестую и другие больницы. У трех из шести человек два теста подряд пришли отрицательными. Это означает, что они здоровы. Поэтому они вернулись на работу.
Ранее стало известно о том, что в больнице № 6 в Екатеринбурге у медиков был выявлен коронавирус. Точное количество заболевших не называли, но в горздраве заявили, что их не больше трех человек.